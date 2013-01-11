Число жертв терактов в Пакистане возросло до 125 человек

В результате серии терактов, которые в четверг, 10 января, произошли в Пакистане, погибли, по последним данным, уже 125 человек, сотни получили ранения.

Об этом со ссылкой на таиландскую газету "Бангкок пост" сообщает "Интерфакс-Украина".

Больше всего жизней унес двойной теракт в бильярдном клубе в городе Кветта на юго-западе Пакистана - 92 человека. Сначала террорист-смертник привел в действие взрывное устройство внутри клуба. Спустя 10 минут, когда на место происшествия прибыли полицейские, медики и работники СМИ, взорвался второй смертник.

По словам местных властей, 87 из 92 жертв теракта уже опознаны, их тела переданы родственникам.

Ответственность за этот теракт взяло на себя местное радикальное движение "Лашкар-и-Джангви".

Помимо этого еще одна бомба взорвалась во время проведения религиозной церемонии в долине Сват на северо-западе страны. Жертвами этого взрыва стали 22 человека.

Ранее "Главред" сообщал, что серия взрывов в городе Кветта на юго-западе Пакистана 10 января унесла жизни не менее 115 человек, ранены сотни мирных жителей.

фото: EPA / UPG

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