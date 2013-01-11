Под Одессой в сгоревшей "Таврии" погибли два человека

В пгт Красные Окна Одесской области 11 января в 3:23, неподалеку кафе "Дорожное" на ходу загорелся автомобиль ЗАЗ "Таврия".

Как сообщает областное ГТУ Госслужбы по чрезвычайным ситуациям, в результате пожара в автомобиле погибли 23-летняя женщина и 24-летний мужчина.

Еще одна 23-летняя женщина госпитализирована в хирургическое отделение Красноокнянской центральной районной больницы с диагнозом "ожоги лица и предплечья 2% тела I-II степени". Ее состояние оценивается как удовлетворительное. Причина пожара устанавливается.

Как ранее писал Главред, 22 июля прошлого года во время движения загорелся рейсовый автобус Neoplan, следовавший по маршруту Купянск–Харьков. По словам очевидцев автобус сгорел за 5 минут. Людей успели вывести, никто не пострадал.

"Во время движения возникла внештатная ситуация. Начал гореть моторный отсек, салон быстро заполнялся дымом. Водитель немедленно остановил автобус и высадил пассажиров. После неудачных попыток самостоятельно загасить пламя, водитель вызвал МНСников", говорится в сообщении.

На место пожара прибыло 2 подраздела МЧС. На момент их прибытия автобус полностью был охвачен огнем. Площадь пожара составила 21 кв.м.

фото: mns.gov.ua

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