Во Львове ждут нападения на СИЗО и ищут бомбу

На территории Львовского СИЗО 11 января введена усиленная охрана в связи с анонимным звонком о возможном нападении на конвой во время этапирования заключенных и подсудимых в суды и минирования СИЗО.

Об этом заявил пресс-секретарь управления Государственной пенитенциарной службы во Львовской области Мирослав Демкив, сообщает ZIK.

"В связи с этим приняты меры по недопущению возможного события. Правоохранительные органы обеспечивают правопорядок. Перекрыли движение по улице Данилишина, частично по ул. Городоцкой, выясняют, кто и в связи с чем звонил", – сказал он.

По словам пресс-секретаря, человек, звонивший в милицию не уточнил, на какой именно этап или конвой планируется нападение, но сообщил, что в СИЗО возможно минирование.

На данный момент в СИЗО работают кинологи и взрывотехники, которые ищут взрывчатку.

В то же время Демкив подчеркнул, что, несмотря на все меры безопасности, Львовский СИЗО работает в обычном режиме.

Как ранее писал Главред, 9 января, на телефон спецлинии "112" (номер для экстренных вызовов мобильных операторов) и сообщил о том, что поезд заминирован. Для проверки информации на Южный вокзал выехали сотрудники СБУ, милиции, кинологической службы и взрывотехники.

В ходе осмотра поезда эвакуировали около 600 пассажиров. Правоохранители проверили вагоны, но никаких взрывных устройств не обнаружили.

Через час сотрудники СБУ и милиционеры установили, что звонил 30-летний пассажир поезда. Злоумышленник признал свою вину и пояснил, что сделал телефонный звонок с личного телефона из хулиганских побуждений.

фото: zik.ua

Новости по теме:

Львовская милиция накупила навороченных автомобилей на 800 тысяч

Во "Львовской политехнике" произошел взрыв газа, пострадал один человек

В Харькове "заминировали" московский поезд: эвакуированы 600 человек