Гайтану обокрали прямо в новогоднюю ночь

Дом украинской певицы Гайтаны ограбили именно в новогоднюю ночь, когда певица была на сцене.

Как сообщает пресс-служба певицы, одним из злоумышленников оказался мужчина из ее окружения - охранник.

О происшествии Гайтана узнала на следующий день, когда вернулась домой. Оказалось, что охранник и его друг не рассчитали с алкоголем и, отметив Новый год, незаконно проникли в дом певицы и украли личные вещи хозяев.

"Я была в шоке, когда узнала, что нас обокрал человек, которому мы доверяли. Охранник и его друг были настолько пьяны, что на следующий день даже не могли вспомнить, что они натворили. Самым ударом для меня стала кража новогодних подарков. .. Когда я увидела, что под елкой подарка нет, то в душе застыло ощущение, что кто-то украл у меня праздник ", - отметила певица.

По словам певицы, ее продюсер и жених Эдуард Клим снова купил подарки под елку, а злоумышленников она прощает по случаю праздников.