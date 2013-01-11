В Болгарии мужчина расстрелял жену, тещу и двоих сыновей

В столице Болгарии мужчина расстрелял свою семью и покончил жизнь самоубийством.

Об этом сообщает "Интерфакс-Украина".

Глава семейства расстрелял жену, сыновей в возрасте 21 и 27 лет, а также застрелил тещу.

Отметим, что первым подозреваемым для полиции стал старший сын, который страдал психическим расстройством.

Однако позже полиция обнаружила следы пороха на руках 55-летнего главы семьи, который покончил с собой, учинив эту бойню.

Результаты экспертизы гильз, найденных на месте преступления, показали, что выстрелы были сделаны из его пистолета.

В настояний момент полиция пытается выяснить мотивы убийцы.

Фото wedding.ua

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