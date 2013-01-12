На Донбассе горняка завалило углем

На шахте "Северная" госпредприятия "Дзержинскуголь" (г.Дзержинск, Донецкая обл) горняка засыпало углем.



ЧП произошло при загрузке угля в орт 12 января в 04.55, сообщил пресс-центр Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям.



Поисковые работы проводят два отделения государственной военизированной горноспасательной службы.

Как ранее писал Главред, 3 января в 5:20 в "ДТЭК Шахта Комсомолец Донбасса" произошел спонтанный выброс метана без вспышки в районе конвейерного штрека второй западной лавы пласта 14 на пятом блоке (проходческий участок №6).

В момент происшествия под землей находились 300 горняков. Трое горняков в результате выброса метана погибли.

фото: mns.gov.ua

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