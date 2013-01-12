На Прикарпатье вооруженный бандит ограбил автозаправку

Около трех часов ночи 12 января вооруженный бандит ограбил АЗС WOG в пгт Заболотов Снятинского района (Ивано-Франковская область).

Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры Ивано-Франковской области.

"Угрожая оператору автозаправочной станции оружием, нападающий забрал из кассы почти две тысячи гривен и скрылся", – говорится в сообщении.



В прокуратуре подчеркнули, что на данный момент проводятся первоочередные следственные действия, принимаются все оперативно-розыскные мероприятия, направленные на задержание преступника.



Прокуратура контролирует ход досудебного расследования данного ограбления.

Напомним, в Умани (Черкасская область) при попытке вооруженного нападения на автозаправочную станцию один из грабителей был застрелен сотрудником милиции.



Как ранее писал Главред, в декабре в Ужгороде неизвестный в маске и с оружием ограбил АЗС на 30 тысяч гривен.

Фото: ntv.ru

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