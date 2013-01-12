В санчасти Херсонского СИЗО повесился заключенный

Утром 12 января 51-летний мужчина, обвиняемый в экономическом преступлении, в присутствии 11 сокамерников повесился в Херсонском следственном изоляторе.

Об этом сообщил начальник Управления Государственной пенитенциарной службы в Херсонской области Владимир Пинькас.



По его данным, мужчину без признаков жизни обнаружил контролер изолятора в медицинской палате СИЗО.



По выводам следствия, мужчина завесил полотенцем изголовье кровати от сокамерников, привязал на кронштейн кровати второго яруса шнурок от своих спортивных брюк, и опустился вниз лицом, зажав в зубах носовой платок.



Показания 11-ти сокамерников и судебно-медицинская экспертиза также подтвердили факт самоубийства.



По словам Пинькаса, подследственный находился на учете как лицо, склонное к суициду, в сентябре 2012 года по ходатайству адвоката проходил обследование в Херсонской областной психиатрической клинике, но был признан вменяемым.



Подследственный находился в СИЗО с ноября 2010 года. Постановлением Суворовского районного суда Херсона ему была избрана предупредительная мера в виде взятия под стражу.



Он подозревался в нанесении государственному бюджету ущерба в сумме 847 тыс. гривен. Дело против него расследовалось по ч. 5 ст. 191 (присвоение, растрата имущества или завладение им путем злоупотребления служебным положением) УК Украины.

Как ранее писал Главред, в воинской части в городе Очаков Николаевской области утром 3 января был обнаружен повешенным военнослужащий. Тело было обнаружено во время утренней поверки. Собщение о ЧП передали в Очаковский ГО УМВД Украины в Николаевской области.



Прибыв по месту вызова, сотрудниками милиции было выяснено, что тело умершего было обнаружено утром во время проведения утренней проверки. Смерть наступила в результате того, что военнослужащий повесился. По предварительной версии, 25-летний военнослужащий совершил самоубийство. Медицинский эксперт осмотрел умершего и не обнаружил признаков насильственной смерти.

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