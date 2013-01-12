На Закарпатье произошел взрыв в доме, где живет глава райсовета

Около восьми часов утра 12 января в райцентре Виноградове Закарпатской области произошел взрыв на четвертом этаже многоквартирного дома , в котором расположена квартира главы райсовета.

Что именно стало причиной взрыва на лестничной клетке многоквартирного дома пока не известно. Предполагают, что это либо мощная петарда, или специальный взрывное устройство (на месте найдена батарейка, которая, по версии правоохранителей, входила в состав устройства), потому что после взрыва на трех этажах подъезда вылетели стекла, сообщает местный сайт Чорна гора.



В этом доме и даже в этом подъезде проживает председатель Виноградовского районного совета Олег Любимов. Однако, как заявил сам Любимов репортерам местной газеты "Черная гора", он живет на первом этаже этого дома, а взрыв произошел на четвертом - перед квартирой, которую арендует директор по производству ООО "Вет Аутомотив Украине" Стефан Старко, гражданин Словакии.



В результате взрыва Стефан Старко попал в больницу с повреждением глаз.



Справка: WET Automotive Ukraine - предприятие с иностранными инвестициями, расположенное в Виноградове Закарпатской области; специализируется на производстве обогрева в сиденьях, а также кабеля для автомобилей мировых производителей. Здесь работает около двух тысяч сотрудников. Заказчиками завода являются такие известные производители как BOSH, BMW, Mercedes. Украинский завод - одно из предприятий немецкого концерна Automotive Systems.

фото: chorna-gora.at.ua

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