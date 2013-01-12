Под Харьковом "Волга" столкнулась с ЗАЗ, погибли два человека

На Харьковщине произошло ДТП, в котором 2 человека погибли, а еще 2 госпитализированы с тяжелыми травмами.

По данными областного ГАИ, авария произошла 11 января на 63 км автодороги "Мерефа - Лозовая - Павлоград" около села Победа Первомайского района Харьковcкой области.



Около 12:00 38-летний водитель автомобиля ЗАЗ-1102, двигаясь со стороны города Лозовая в направлении города Мерефа, не справился с управлением, выехал на полосу встречного движения и столкнулся с грузовым автомобилем ГАЗ-2705222 под управлением 55-летнего водителя, который двигался во встречном направлении.



Вследствие столкновения водитель и 36-летняя пассажирка автомобиля ЗАЗ от полученных телесных повреждений погибли на месте происшествия.



Водитель и 59-летний пассажир автомобиля ГАЗ с телесными повреждениями были доставлены в Центральную районную больницу города Первомайский.



Как ранее писал Главред, в пгт Красные Окна Одесской области 11 января в 3:23, неподалеку кафе "Дорожное" на ходу загорелся автомобиль ЗАЗ "Таврия". В результате пожара в автомобиле погибли 23-летняя женщина и 24-летний мужчина.

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