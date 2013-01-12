Повесившийся в Херсонском СИЗО был президентом киевской корпорации

Как стало известно, 51-летний мужчина, который 12 января повесился в санчасти Херсонского СИЗО, до ареста проживал в Киеве, где, согласно данным его анкеты, числился президентом корпорации по обращению с ядовитыми веществами и отходами производства.

Из материалов дела следует, что заключенный имел прямое отношение к афере 2009 года по фиктивному вывозу непригодных к употреблению ядохимикатов с территории Херсонской области, сообщает УНИАН.

Расследованием указанного уголовного дела занимались следователи Управления СБУ в Херсонской области.



У погибшего остался несовершеннолетний ребенок (1995 г.р.)



По словам начальника Управления Государственной пенитенциарной службы в Херсонской области Владимира Пинькаса, погибший заключенный характеризовался негативно. Свой протест по факту содержания под стражей он выражал различными методами: частыми голодовками, постоянными обращениями во все инстанции (за время пребывания в СИЗО он написал более 1200 таких обращений), неадекватным поведением во время присутствия на судебных заседаниях.



С 2011 года заключенный находился на учете как лицо, склонное к суициду. В сентябре 2012 года по ходатайству адвоката заключенный проходил обследование в Херсонской областной психиатрической клинике, но был признан вменяемым.



Основной причиной, подтолкнувшей подсудимого на совершение самоубийства, по мнению руководства облуправления ГПтСУ, стала информация, полученная заключенным 24 декабря 2012 года на очередном заседании суда, что 11 января 2013 года ему будет оглашен приговор по его уголовному делу и, скорее всего, это будет признание его виновным и осуждение на длительный срок заключения с конфискацией имущества.



По данным следствия, уже сегодня, 12 января, тело покойного должно быть выдано родственникам.

В то же время, расследование прокуратуры по указанному факту суицида еще не закончено. Данные об этом расследовании внесены в Единый реестр досудебных расследований.

Как ранее писал Главред, утром 12 января 51-летний заключенный, обвиняемый в экономическом преступлении, в присутствии 11 сокамерников повесился в Херсонском следственном изоляторе.

Мужчину без признаков жизни обнаружил контролер изолятора в медицинской палате СИЗО. По выводам следствия, мужчина завесил полотенцем изголовье кровати от сокамерников, привязал на кронштейн кровати второго яруса шнурок от своих спортивных брюк, и опустился вниз лицом, зажав в зубах носовой платок.



Показания 11-ти сокамерников и судебно-медицинская экспертиза также подтвердили факт самоубийства.

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