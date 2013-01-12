На Донбассе нашли тело горняка, засыпанного углем

Служащие 2 отделения Государственной военизированной горноспасательной службы в 15:15 обнаружили тело горняка без признаков жизни, который был засыпан угольной массе.
В 17:30 тело 31-летнего забойщика подняли на поверхность.
Как ранее писал Главред, 12 января в 4:55 на шахте "Северная" ГП "Дзержинскуголь" г. Дзержинск на горизонте 1160 м во время выпуска угля в нижней части лавы угольной массой был засыпан горняк. ЧП произошло при загрузке угля в орт.
фото: mns.gov.ua
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