В Житомирской области в детсаде взорвался отопительный котел

В селе Першотравенск Барановского района Житомирской области на территории детского сада в котельной произошел взрыв твердотопливного отопительного котла.
Об этом сообщает пресс-служба МинЧС в воскресенье.
В результате взрыва были повреждены стены и деревянное перекрытие котельной. Жертв и пострадавших нет.
В воскресенье планируется ввести в эксплуатацию газовый отопительный котел и восстановить теплоснабжение дошкольного учреждения.
Причина взрыва устанавливается.
Напомним, ранее во Львове на территории академического городка Национального университета "Львовская политехника" произошел взрыв газа.
Погибших в результате взрыва газа и пожара не было. В больницу скорой помощи Львова с травмами был госпитализирован 64-летний оператор котельной.
Фото: mns.gov.ua
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