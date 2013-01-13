В Житомирской области в детсаде взорвался отопительный котел

В селе Першотравенск Барановского района Житомирской области на территории детского сада в котельной произошел взрыв твердотопливного отопительного котла.

Об этом сообщает пресс-служба МинЧС в воскресенье.

В результате взрыва были повреждены стены и деревянное перекрытие котельной. Жертв и пострадавших нет.

В воскресенье планируется ввести в эксплуатацию газовый отопительный котел и восстановить теплоснабжение дошкольного учреждения.

Причина взрыва устанавливается.

Напомним, ранее во Львове на территории академического городка Национального университета "Львовская политехника" произошел взрыв газа.

Погибших в результате взрыва газа и пожара не было. В больницу скорой помощи Львова с травмами был госпитализирован 64-летний оператор котельной.

Фото: mns.gov.ua

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