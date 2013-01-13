В Запорожье пьяный милиционер на "Лексусе" задавил беременную женщину

В Запорожье произошло очередное резонансное ДТП, которое устроил пьяный милиционер - майор из УБОП на "Лексусе" врезался в "Запорожец" и задавил сидящую в нем женщину.

Старенький "Запорожец" со знаком аварийной остановки стоял на дороге, когда в него на огромной скорости врезался мощный внедорожник. Искореженную машину отбросило на несколько десятков метров. Сидящая в салоне молодая женщина сразу погибла, сообщает ТСН.

В тот день супруги с отцом возвращались домой. За несколько километров от села машина сломалась. Девушка осталась в салоне, а мужчины пытались починить старый генератор. Оба успели отскочить.

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Тем временем водитель-виновник ДТП сразу после трагедии начал звонить родителям.

"Он стоит и едва за дверь держится - пьяный. И по телефону с таким цинизмом говорил - "здесь, какой-то дибил стоял, я в него влетел, а клуша завернулась".

"Я эти слова до конца жизни не забуду", - рассказывает муж погибшей Александр Касьянов.

"Он сообщил, что за рулем "Лексуса" сидел майор милиции, который возвращался домой с охоты.

Впоследствии на место ДТП приехал отец правоохранителя, и заявил, что автомобилем управлял он. На экспертизу также повезли отца. А мужу погибшей начали предлагать деньги.

"Они предлагают, чтобы я окончил институт, а они все оплатят. Сейчас они мне, что только не предлагали: "Давайте мы вам 10 тысяч долларов, а вы к нам никаких претензий иметь не будете", - говорит Касьянов.

Погибшей был только 21 год. В день гибели она узнала, что беременна. Майор и его родственники прячутся от журналистов. СТО, которая принадлежит милицейский семье, закрыта. Родные потерпевшей говорят - от них скрывают материалы дела, до сих пор не показали даже схемы ДТП. Кто на самом деле был за рулем внедорожника, устанавливает прокуратура.

Майор, которого подозревают в преступлении, работал в управлении по борьбе с организованной преступностью. Сейчас он в отпуске, но, по последней информации, его уже уволили задним числом.

фото, видео: tsn.ua

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