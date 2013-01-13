ДТП на Полтавщине: легковушка врезалась в автобус, погибли три человека

В воскресенье, 13 января, в Полтавской области утром на 42-м километре автодороги Малая Рублевка - Полтава произошло ДТП, в котором погибли три человека, а еще был тяжело травмирован.

Об этом "Главреду" сообщила пресс-служба ГАИ Полтавской области.

Как сообщается, около 8.00 в направлении Полтавы двигался автомобиль Chevrolet Epica. В легковушке, кроме водителя, находились еще три пассажира. На закруглении дороги водитель автомобиля не справился с управлением, в результате чего машину вынесло боком на встречную полосу, где ехал пассажирский автобус.

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В результате столкновения три пассажира легкового автомобиля погибли на месте происшествия, водитель попал в реанимацию. В автобусе никто не пострадал. Сейчас на месте ДТП работает следственно-оперативная группа милиции.

Ранее "Главред" сообщал, что 4 января на скользкой дороге под Полтавой столкнулись сразу два автомобиля и рейсовый автобус. Погибла 22-летняя девушка-водитель, а ее пассажир попал в больницу в тяжелом состоянии.

фото: gaipolt.gov.ua

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