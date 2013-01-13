Москвич задушил жену-украинку, а потом расчленил тело

В Москве произошла жуткая история – пропала 39-летняя уроженка Донецка, а спустя несколько дней были найдены части ее расчлененного тела. Позже в убийстве сознался муж Ирины Алексей Кабанов, сообщает "Сегодня".

38-летний Кабанов забил тревогу 5 января. "В отдел МВД России по Войковскому району УВД поступило заявление, в котором гражданин указал, что его жена 3 января после семейного скандала ушла из дома и с тех пор о ее местонахождении ничего не известно", — рассказали в ГУМВД РФ по Москве.

Ирину Кабанову бросились искать силовики, знакомые семьи и просто неравнодушные россияне. Муж бросил клич о помощи в соцсети. "Друзья! Пропала Ира, моя жена. Вышла из дома 3-го утром и не вернулась... В полиции говорят, что вернется и все будет нормально... Если все-таки среди наших общих знакомых есть кто-то, кто знает что с ней, то просто скажите, что она жива", — написал Кабанов в "Фейсбуке" 6 января.

Однако силовики заглянули в багажник машины, где обнаружили части тела Ирины, упакованные в мешок. Кабанов сразу во всем сознался. По его словам, 3 января после ссоры со своей женой он задушил ее, труп расчленил и спрятал в багажник, а затем избавлялся от тела по частям.

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Московские знакомые пары в интервью российским СМИ уверяют, что предпосылки к такому кошмару были и раньше — дескать, пара часто ссорилась, Ирина выглядела изможденной и даже якобы пыталась отдать старшего сына его биологическому отцу. Друзья предполагали, что Ира терпит побои. При этом женщина работала ведущей на радио "Комсомольской правды" и вела передачу о проблемах в семейных отношениях, поднимая такие вопросы, как жизнь женщины на грани развода и надо ли сохранять семью ради спокойствия детей.

Любопытно, что Кабанов лично занимался в кафе разделкой баранов. Сейчас ему может грозить пожизненное заключение.

У погибшей Ирины остались трое малышей: 6-летний сын от первого брака, 3-летняя дочка и 2-летний сын от Кабанова. Как рассказали знакомые семьи, первого ребенка собирается забрать его родной отец в Израиль, а за младшими вчера уже вылетели в Москву мать и тетя Ирины — Ольга Левашева. По словам знакомых семьи, мама и тетя вне себя от горя. А тетя признавалась, что в последнее время с Ириной творилось явно что-то неладное. "Она говорила, что чувствует — у племянницы какие-то проблемы, что вся она издерганная, мечется, места себе не находит", — рассказали люди, близкие к семье.

"Пока вина отца не доказана судом, невозможно игнорировать его мнение в отношении того, с кем останутся дети. Поэтому до вынесения приговора дети, скорее всего, останутся в России, если, конечно, от отца не будет получено согласие на отказ от них", — рассказал донецкий юрист Вадим Букреев. При этом российские правоохранители почти не сомневаются в том, что Кабанов будет лишен родительских прав.

Ранее "Главред" сообщал, что в конце 2012-го года офицеры полиции из расположенного под Москвой города Щелково забили до смерти украинца.

фото: kp.ua, argumenti.ru

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