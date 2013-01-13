Москвич задушил жену-украинку, а потом расчленил тело

13 января 2013, 22:28

  • Москвич задушил жену-украинку, а потом расчленил тело
  • Москвич задушил жену-украинку, а потом расчленил тело

В Москве произошла жуткая история – пропала 39-летняя уроженка Донецка, а спустя несколько дней были найдены части ее расчлененного тела. Позже в убийстве сознался муж Ирины Алексей Кабанов, сообщает "Сегодня".

38-летний Кабанов забил тревогу 5 января. "В отдел МВД России по Войковскому району УВД поступило заявление, в котором гражданин указал, что его жена 3 января после семейного скандала ушла из дома и с тех пор о ее местонахождении ничего не известно", — рассказали в ГУМВД РФ по Москве.

Ирину Кабанову бросились искать силовики, знакомые семьи и просто неравнодушные россияне. Муж бросил клич о помощи в соцсети. "Друзья! Пропала Ира, моя жена. Вышла из дома 3-го утром и не вернулась... В полиции говорят, что вернется и все будет нормально... Если все-таки среди наших общих знакомых есть кто-то, кто знает что с ней, то просто скажите, что она жива", — написал Кабанов в "Фейсбуке" 6 января.

Однако силовики заглянули в багажник машины, где обнаружили части тела Ирины, упакованные в мешок. Кабанов сразу во всем сознался. По его словам, 3 января после ссоры со своей женой он задушил ее, труп расчленил и спрятал в багажник, а затем избавлялся от тела по частям.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: В Москве зарезали украинца, подозреваемый задержан

{2}

Московские знакомые пары в интервью российским СМИ уверяют, что предпосылки к такому кошмару были и раньше — дескать, пара часто ссорилась, Ирина выглядела изможденной и даже якобы пыталась отдать старшего сына его биологическому отцу. Друзья предполагали, что Ира терпит побои. При этом женщина работала ведущей на радио "Комсомольской правды" и вела передачу о проблемах в семейных отношениях, поднимая такие вопросы, как жизнь женщины на грани развода и надо ли сохранять семью ради спокойствия детей.

Любопытно, что Кабанов лично занимался в кафе разделкой баранов. Сейчас ему может грозить пожизненное заключение.

У погибшей Ирины остались трое малышей: 6-летний сын от первого брака, 3-летняя дочка и 2-летний сын от Кабанова. Как рассказали знакомые семьи, первого ребенка собирается забрать его родной отец в Израиль, а за младшими вчера уже вылетели в Москву мать и тетя Ирины — Ольга Левашева. По словам знакомых семьи, мама и тетя вне себя от горя. А тетя признавалась, что в последнее время с Ириной творилось явно что-то неладное. "Она говорила, что чувствует — у племянницы какие-то проблемы, что вся она издерганная, мечется, места себе не находит", — рассказали люди, близкие к семье.

"Пока вина отца не доказана судом, невозможно игнорировать его мнение в отношении того, с кем останутся дети. Поэтому до вынесения приговора дети, скорее всего, останутся в России, если, конечно, от отца не будет получено согласие на отказ от них", — рассказал донецкий юрист Вадим Букреев. При этом российские правоохранители почти не сомневаются в том, что Кабанов будет лишен родительских прав.

Ранее "Главред" сообщал, что в конце 2012-го года офицеры полиции из расположенного под Москвой города Щелково забили до смерти украинца.

фото: kp.ua,  argumenti.ru

Новости по теме:

Под Москвой полицейские забили до смерти украинца

Убийца расчленил воров за кражу мобильного телефона

Школьный лаборант убил девочек и расчленил их тела

В Мексике священник расчленил свою подругу

Подписывайтесь на наш канал в Telegram
Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter
Новости партнёров
Следующая новость
Новости
19:33
"Эй, Сири, я в Аду?": на США обрушилась ужасающая пылевая буря
19:15
Евгений Петросян подал встречный иск к Елене Степаненко
18:45
После двух писем Ким Чен Ира Трамп сам написал лидеру КНДР
18:13
Над Крымом прошел российский "самолет судного дня"
17:50
Экс-комбат "Айдара" потребовал у США и Великобритании заплатить за Крым и Донбасс
17:49
Очередная авиакатастрофа в Румынии - столкнулись два самолета
17:21
"Работает помощь украинцев". В Сеть волонтеры выложили видео уничтожение техники боевиков
17:14
ООН призвало правительство Украины расследовать нападение на Екатерину Гандзюк
17:02
«Я страшно зависима»: Надя Дорофеева рассказала о самой вредной привычке
16:39
Парубий рассказал, в каком случае продлят срок закона о деоккупации Донбасса
16:24
«Доминиканский спорт»: Олег Винник показал необычную тренировку на отдыхе
16:16
Россия направила США тайное письмо с планом по Сирии
15:48
Меган Маркл – 37: интересные факты из жизни супруги принца Гарри
15:42
КНДР не собирается сворачивать свою ядерную программу - ООН
15:33
«Мировой прокаженный»: эксперт рассказала о проседании опоры путинской системы
15:31
В штабе ООС рассказали, скольких приспешников "Л/ДНР" удалось задержать на блокпостах
15:19
Террористы в Донбассе активно готовятся к "призыву" местного населения
15:14
Украинская секс-бомба Даша Астафьева поразила фанатов обновленным имиджем
15:06
Бухгалтер бывшего советника Януковича Манафорта призналась в махинациях с финансами
14:40
Тотальная фальсификация: Порошенко присвоил почетное звание фейковому ученому — расследование
14:29
«Прямо как сестры»: Анна Седокова восхитила поклонников фото с подросшей дочерью
14:07
Нападающий сборной Швеции близок к переходу в «Динамо» — СМИ
13:48
"Сохраню уважение". Петросян впервые прокомментировал развод со Степаненко
13:47
Цена непроведенных реформ: эксперт объяснил, когда Украину может ждать дефолт
13:34
Колбаса между ног, тамада и драка: новый клип Билана о провинциальной свадьбе 90-х «порвал» Сеть
13:20
Генерал-эксперт рассказал, как Путин постоянно "стучал" на коллег по КГБ
13:02
«Жених и невеста»: Юрий Горбунов заинтриговал фанатов фото с Катей Осадчей
12:54
Грузовику сорвало кабину. На Закарпатье под Мукачево произошло крупное ДТП - фото, видео
12:28
«Уже давно не являются мужем и женой»: адвокат Петросяна озвучил решение по разводу юмористов
12:24
"Очередной дембель", Офицер ВСУ показал фото ликвидированного боевика "ДНР"
11:56
Настя Каменских похвалилась аппетитными формами в мини-бикини
11:53
Синоптик рассказала, в Украине закончится летняя погода
11:53
В Украине поймали экс-офицера, перешедшего на сторону россиян в Крыму: фото
11:24
«Писька видна»: голая Волочкова похвасталась пикантными фото из бани
11:13
На Херсонщине пьяный военный комиссар устроил ДТП, есть жертвы
10:50
Стало известно, как суд наказал мужчину, которого в Чернигове привязывали с табличкой "Я ватник"
10:32
«Воспитали уродов»: в Одессе подростки жестоко избили девочку, видео
10:30
Девушка дня Instagram: развратная модель с шикарными формами Марина Полнова
10:12
Волонтеры рассказали, сколько путинских наемников прошли через ЧВК "Вагнер"
09:57
«Крым наш!». Сукачев рассказал об «американских булочках» на Майдане
09:43
В США россиянку Бутину задержали из-за разговоров по "пьяной лавочке" - СМИ
09:25
Крушение Ми-8 в РФ: стала известна причина катастрофы, видео с места падения вертолета
08:57
Владимир Кличко и Хайден Панеттьери отменили помолвку — СМИ
08:20
«Черная плесень»: в Киеве токсичные грибки в многоэтажке могли повлечь смерть ребенка, видео
08:04
Наша песенка спета: почему Украина проигрывает России в ВТО и что это значит мнение
07:48
Игнор Мораеса и «откровения» штаба «горняков»: что осталось за кадром битвы «Динамо» — «Шахтер»
07:40
Солнечное затмение 11 августа-2018: чем опасно и что нельзя делать
07:17
В Сибири в результате крушения вертолета погибли 18 человек
07:11
Слава из «НеАнгелов» похвасталась сексуальной фигурой в бикини
06:59
Нет Путина, нет проблем: США задумались, как избавиться от кремлевского режима мнение
Правила пользования сайтом Политика конфиденциальности Контакты Реклама Архив
©2002-2018, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах.
Продолжая просматривать glavred.info, вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Принять