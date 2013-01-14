Москвич зверски убил жену-украинку из-за долгов

14 января 2013, 10:09

В Москве следователи выяснили причины, почему москвич Александр Кабанов зверски убил жену из Донецка, журналистку Ирину Кабанову.  

По их версии, собственный муж расправился с журналисткой или после того, как она узнала о супружеской измене, или из-за долгов, сообщает Life News.

Сейчас 38-летний арестованный Алексей Кабанов настаивает на том, что преступление он якобы совершал в состоянии аффекта. В ближайшее время ему будет назначена психиатрическая экспертиза, которая определит степень вменяемости предполагаемого убийцы.

По словам Алексея, скандалы в его семье в последнее время стали обычным делом - без них не проходило ни одного дня. Одной из причин напряженности была постоянная нехватка денег в семье и большие долги. Вечером 2 января 2013 года глава семейства купил еды и алкоголь, а потом пришел домой. Пока у оперативников нет данных, что Алексей готовился к убийству заранее.

Жесткие слова 39-летней Ирины об изменах мужа, происходивших во время вечерних посиделок, скорее всего, вызвали у Алексея приступ ярости.

Злоумышленник накинул на шею супруге провод от компьютерных колонок, затягивая петлю до тех пор, пока она не потеряла сознание.

В этот момент, как рассказал сам Алексей, проснулся старший сын Ирины - шестилетний Илья. Прервавшись на несколько минут, отец ушел в детскую, уложил ребенка спать, а затем вернулся и довершил расправу проводом, руками и ножом.

Весь следующий день труп Ирины пролежал в ванной, а Алексей "отвлекал детей играми и мультфильмами, чтобы те не заходили в ванную". За это время он расчленил тело жены, упаковал его в сумки и положил на балкон. "На вопрос детей об отсутствии мамы сказал, что та ушла", - отметил официальный представитель столичного ГСУ СК РФ Сергей Стукалов.

По его словам, лишь 6 или 7 января Кабанов вынес один пакет с частями тела и выбросил в мусорный контейнер в соседнем дворе, "а что и как делать с остальным - он не знал".

Расчлененные останки убитой были впоследствии найдены в автомобиле марки Skoda Fabia, принадлежащем 29-летней Ольге Ившиной, которая, предположительно и стала причиной роковой ссоры. Именно она, по версии следователей, находится в любовной связи с подозреваемым.

Преступник даже не пытался быстро избавиться от главной улики, так как полагал, что в чужой машине никто не догадается искать труп.

Напомним, в погибшей Ирины Кабановой остались трое малышей: 6-летний сын от первого брака, 3-летняя дочка и 2-летний сын от Кабанова. Как рассказали знакомые семьи, первого ребенка собирается забрать его родной отец в Израиль, а за младшими вчера уже вылетели в Москву мать и тетя Ирины — Ольга Левашева. По словам знакомых семьи, мама и тетя вне себя от горя. А тетя признавалась, что в последнее время с Ириной творилось явно что-то неладное. "Она говорила, что чувствует — у племянницы какие-то проблемы, что вся она издерганная, мечется, места себе не находит", — рассказали люди, близкие к семье.

Фото: m24.ru

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