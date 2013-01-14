Названа причина катастрофы Ми-8 на Кировоградщине

Крушение вертолета Ми-8 Внутренних войск МВД, которое произошло в Александрии Кировоградской области, из-за чего погибли 5 человек, случилось вследствие резкого ухудшения метеоусловий, сообщает "Сегодня".

"Еще не завершены все технические экспертизы узлов и агрегатов, но уже сейчас можно говорить, что за несколько минут до трагедии в районе аэродрома резко изменилась погода, что могло сказаться на действиях экипажа", — рассказал замначальника следственного управления Главка ГПУ Григорий Рябенко.

"Расшифровка бортовых самописцев и речевых регистраторов подтвердила, что технические характеристики вертолета были в норме. Люди погибли в результате несчастного случая. Досудебное следствие не завершено, комиссия по расследованию также продолжает работу", - заявил он.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Катастрофа милицейского вертолета на Кировоградщине: все версии и подробности

{1-}

Именно с резким ухудшением метеоусловий увязывают действия экипажа и в комиссии. "На вертолете, который не должен был в тот день подниматься в воздух, проводились регламентные работы двигателей, прошедших ремонт, — сказал один из членов комиссии. — В считанные минуты после их запуска погода испортилась: видимость упала в десять раз, с 2000 до 200 метров, возникли сильные порывы ветра".

"Находившийся на земле Ми-8, который заруливал на стоянку, начало опасно раскачивать и сдвигать. Это создавало угрозу как пустой, без груза, винтокрылой машине, которую ветром могло опрокинуть, и она, соответственно, зацепила бы лопастями расположенные рядом здания, так и находящимся вблизи людям из обслуживающего персонала. Самая серьезная угроза для вертолета — близость к земле. Вполне вероятно, командир экипажа, многоопытный летчик Вячеслав Павлюк, дабы отвести эту угрозу и выровнять машину, принял решение оторвать ее от земли, переместив в безопасное место. При отрыве создалось большое снежное облако. К тому же катастрофически быстро все окутывал туман. Включенным аэронавигационным приборам не хватило времени заработать в штатном режиме. И экипаж фактически потерял ориентацию, так как видимость упала почти до нуля", - посетовал член комиссии.

Ранее "Главред" сообщал, что на оббитом велюром вертолете раньше летал экс-министр Юрий Луценко.

фото: alnews.com.ua

Новости по теме:

Погибшие на Кировоградщине вертолетчики испытывали новые двигатели

Катастрофа МИ-8: вертолет сам мог подняться в воздух

В МВД назвали версии крушения Ми-8