В Мариуполе бизнесмены-педофилы получили 11 лет тюрьмы

В Мариуполе двух предпринимателей-педофилов Сергея Емельянова и Николая Шекерли приговорили к 11 годам лишения свободы. За два года они развратили около 200 девочек в возрасте от 11 до 15 лет.

Каждого приговорили по 9 статьям Уголовного кодекса, включая изнасилование, растление несовершеннолетних, изготовление и сбыт порнографии, содержание мест разврата, сообщает пресс-служба Донецкой облпрокуратуры.

51- и 56-летний жители Мариуполя на протяжении двух лет содержали комнату в ночном клубе, где занимались растлением несовершеннолетних.

За время преступной деятельности в этой комнате побывало около 200 девочек в возрасте от 11 до 15 лет. Жертвами педофилов в основном становились дети из неблагополучных семей.

При обыске в помещении ночного клуба в октябре 2010 года были обнаружены наркотики, порнографическая продукция и оружие. Оба фигуранта задержаны.

В мае 2011 года прокуратура Донецкой области утвердила обвинительное заключение, и дело было направлено в суд для рассмотрения по сути.

Напомним, ранее в Мариуполе, Донецкой области, прокуратура передала в суд дело священника, обвиняемого в педофилии. 61-летний ранее судимый житель Мариуполя, который служил пастором в церкви Иисуса Христа полного Евангелия, был задержан по подозрению в развращении несовершеннолетней еще летом и все это время находился под арестом.

Фото: sovest.ucoz.ua

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