В севастопольской бане произошла резня: двое погибших

Милиции Севастополя пришлось брать штурмом одну из городских бань, в которой произошло двойное убийство, сообщает Сегодня.

"Трое молодых мужчин, которые приехали в город в поисках заработка, якобы отмечали Старый Новый год, напились, вероятно, перед этим они ходили в баню. Около 19.00 парни начали выяснять отношения и ругаться. В результате один из них схватил кухонный нож и перерезал своему товарищу горло, второй подбежал, чтобы его остановить и также получил удар ножом в живот. Оба скончались до приезда "скорой", – рассказала изданию начальник пресс-службы департамента Государственной службы охраны при МВД Украины Светлана Павловская.

По ее словам, сотрудница бани услышала крики из номера и нажала кнопку тревожной сигнализации. Наряд ГСО и медики приехали через считанные минуты.

"На тот момент сотрудники госохраны не знали, сколько людей находится в номере, пришлось брать его штурмом. Было понятно, что там творится что-то ужасное", – сообщила Павловская.

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На месте преступления задержан житель Донецкой области, 1987 года рождения. Один из убитых – житель Николаевской области, второй – крымчанин.

В настоящее время по данному факту начато уголовное производство. Предварительная квалификация правонарушения п.1 ч.2. ст. 115 (умышленное убийство) Уголовного Кодекса Украины. Убийца находится в одном из райотделов Севастополя.

Как ранее писал Главред, в Москве произошла жуткая история – пропала 39-летняя уроженка Донецка, а спустя несколько дней были найдены части ее расчлененного тела. Позже в убийстве сознался муж Ирины Алексей Кабанов,

фото:segodnya.ua

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