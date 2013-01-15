На Ровенщине хулиган расстрелял 8 посетителей кафе

В ночь на вторник, 15 января, в Ровенской области произошло дикое преступление – 22 летний парень расстрелял 8 посетителей кафе одного из поселков Владимирецкого района.
Об этом "Главреду" сообщила пресс-служба МВД.
Они были доставлены во Владимирецкую ЦРБ с огнестрельными ранениями.
Как оказалось, стрелок внутрь заходить не стал - стрелял в окно. Все восемь пострадавших - в возрасте от 17 до 25 лет.
Работники милиции по горячим следам задержали стрелка. Сейчас он находится в изоляторе временного содержания Кузнецовского горотдела.
Оружие, из которого стрелял подозреваемый - незарегистрированное гладкоствольное ружье - изъято и направлено на исследование в Научно-исследовательский экспертно-криминалистический центр при УМВД. Сведения о преступлении внесены в Единый реестр досудебных расследований с предварительной правовой квалификацией правонарушения по ч.4 ст.296 (хулиганство) УК Украины.
Ранее "Главред" сообщал, что в соседней Житомирской области пьяные убоповцы устроили стрельбу в ответ на просьбу официантки не бить посуду.
фото: i-gazeta.com
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