В Москве журналисты подрались из-за интервью с отцом убийцы украинки

В Москве продолжают накаляться страсти вокруг гибели украинки Ирины Кабановой, зверски убитой и расчлененной ее мужем Алексеем Кабановым. Полицейским пришлось расследовать драку между редакторами съемочных группы "Прямого эфира" Михаила Зеленского и "Пусть говорят" с Андреем Малаховым.

Они не смогли договориться, к кому первым в эфир придет Вячеслав Кабанов, сын которого обвиняется в убийстве супруги, сообщает kp.ru.

"14 января в 12.55 на службу "02" из медучреждений поступили телефонограммы о том, что в 11.00 к ним поступили с ушибами редакторы канала "Россия1" программы "Прямой эфир" 1961 и 1987 года рождения, которые после оказания помощи были отпущены домой. С их слов по адресу: улица Островитянова, дом 32 корпус 2 у них произошел конфликт с незнакомыми женщинами с телеканала "ОРТ" программы "Пусть говорят", — говорится в релизе московского главка МВД.

По данному факту будет проведена проверка. Официальных комментариев от представителей телеканалов не поступало.

Ранее "Главред" сообщал, что тело Ирины Кабановой нашли в ночь на пятницу, 11 января, на севере Москвы, ее муж Алексей признался в убийстве. Ранее он сообщил в полицию о пропаже жены. Ему предъявлено обвинение в убийстве, он находится по стражей.

фото: kp.ru

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