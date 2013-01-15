Экс-губернатор Закарпатья уверен, что гибель сына – это заказное убийство

Экс-губернатор Закарпатья Иван Ризак не верит, что его 23-летний сын Алексей Ризак покончил жизнь самоубийством. Он думает, что это было заказное убийство, его сына убили и подбросили под 16-этажку.

Журналисты газеты ZN.UA провели свое расследование, чтобы подтвердить или опровергнуть версию о том, что Алексей покончил с собой, прыгнув с 15-го этажа 16-этажного дома.

Напомним, 16 ноября 2012 года после 19:00 на пр. Свободы в Ужгороде около 16-этажки было обнаружено тело молодого парня без признаков жизни. Личность погибшего установили сразу — в кармане нашли паспорт. Это был 23-летний Алексей Ризак, сын бывшего главы Закарпатской облгосадминистрации Ивана Ризака (занимавшего эту должность с сентября 2002-го по январь 2005 г.), офицер областного управления Государственной налоговой службы.

Иван Ризак рассказал, что сын не мог покончить жизнь самоубийством, так как с самого утра был в хорошем настроении, а за час до трагедии обсуждал с ним футбол.

"В тот день оно вообще было приподнятое — утром даже напевал. В течение дня я несколько раз передавал через сына приветы его девушке Ане, хотя лично мы не знакомы. Говорил, если будут прогуливаться где-то недалеко от нас, чтобы обязательно зашли на чай. В 17:30 они планировали пойти в кино", - сообщил Иван Ризак.

По его словам, тот день был радостным для Алексея еще и потому, что он с женой подарили ему новый мобильный телефон — iPhone. Алексей хотел перерегистрировать свой контрактный номер и взять другую сим-карту, поэтому у него был с собой паспорт.

"Вечером я смотрел футбол "Милан"—"Фиорентина". Когда бразильский форвард Пато не сумел забить пенальти, написал сыну СМС (она до сих пор хранится в телефоне): "Пато пробил пенальти на 3 м выше ворот. Ане привет". Алексей тут же перезвонил (это было в 17:42), был в хорошем настроении. Мы обсудили футбол, я сказал, что жену вызывают в Киев на утверждение темы диссертации и почему-то пришли сообщения, что вызывают и на 19, и на 26-е число. Сын ответил: "Поздравляю, что тему утверждают. Я тоже поеду и неделю побуду с вами". Это были последние слова, которые я услышал. Мы закончили разговор в 18:00, а в 19:21, по нашим данным, на пр. Свободы к 16-этажке вызвали "скорую", где сына нашли мертвым. И что произошло за эти полтора часа — нам неизвестно", - сообщил отец Алексея Ризака.

"Я убежден, что такого не могло быть. Сын был для меня еще и другом, мы могли говорить обо всем, что нас беспокоило. Потом, надо же додуматься (и это — одна из составляющих лживой версии о самоубийстве), — в 18:00 человек, смеясь, разговаривает со мной, а через короткий промежуток времени эмоционально взрывается, бежит на 15-й этаж и прыгает", - не верит в суицид сына Ризак.

По его словам, ему мне удалось осмотреть тело сына. "Мы с женой обратили внимание на искусственность крови на лице, его одежду "с иголочки". И ни единой травмы на лице — это видели все, кто был на похоронах. Поэтому я сразу отверг версию, буквально через несколько часов обнародованную около 300 интернет-сайтами. Это же какой должен быть заказчик, чтобы так мощно разместить эту информацию!", - убежден Иван Ризак.

Экс-губернатор Закарпатья не верит, что сын покончил жизнь из-за девушки.

"Через несколько дней ко мне в реанимацию зашел ее дядя, профессор-медик, и сказал, что к ним приезжала милиция, и именно от нее они узнали, что возле их дома нашли цветы, предсмертные письма, записки, деньги и т.п.". Милиционеров спрашивали, где именно все это нашли, но они не ответили. То есть у них (по крайней мере, у некоторых из них) уже была сформирована эта версия. Поэтому и дело возбудили за доведение до самоубийства", - заявил Ризак.

Но работники цветочного магазина "Астра", где парень покупал цветы менее чем за час до того, как его нашли возле 16-этажки, рассказывают, что он покупал 100 красных роз.

В магазине сообщили, что парень взял 100 красных роз, которые нужно было почистить. Разговаривал с девушкой по телефону. Говорил: "Увидишь — поймешь". Я так поняла, что он хочет сделать девушке сюрприз. Вел себя адекватно. Голос снижен, спокойный. Единственное, что все время ходил. А еще подписал здесь конверт — обычный, белый. Когда он заказал 100 роз, я предложила: "Может, 101-ну?". А он: "Нет, все-таки 100".

По словам врачей, у Алексея Ризака раньше была попытка самоубийства — 4 ноября 2005 г. ночью его привезли в реанимацию детской больницы со вскрытыми венами, а под утро отправили самолетом в киевскую клинику "Борис". В медицинской документации причина доставки в детскую больницу значится как "острый гастрит". Главным врачом Ужгородской детской больницы тогда была кума Ивана Ризака, крестная мать его сына Алексея.

Напомним, тело 23-летнего Алексея Ризака нашли 16 ноября возле одной из ужгородских многоэтажек. Правоохранители предположили, что он покончил с собой.

Фото: ZN.UA

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