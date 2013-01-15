Ровенчанину, расстрелявшему людей в кафе, могут назначить психэксперзу

22-летнему парню, который из охотничьего ружья расстрелял людей в одном из баров поселка Владимерецкого района в Ровенской области, могут назначить психиатрическую экспертизу.

Об этом УНН сообщили в МВД.

"Сейчас идет доследственная проверка. Именно она определит, нужна ли подозреваемому психиатрическая экспертиза. Если проверка установит, что она необходима, то такая экспертиза может быть назначена", - сообщили в МВД.

По словам собеседника, сейчас подозреваемого допрашивают следователи, чтобы установить мотивы поступка. Известно, что подозреваемый совершил лишь три выстрела, а ранения получили 8 человек. Сейчас эксперты устанавливают, была ли это хаотичная стрельба, или подозреваемый вел прицельный огонь с целью поразить кого-то конкретно.

На место происшествия выехала оперативная группа из областного управления милиции.

Напомним, в 4 часа 20 минут в дежурную часть Кузнецовского ГО поступило сообщение из Владимирецкой центральной районной больницы о том, что в медучреждение госпитализированы восемь человек с огнестрельными ранениями.

Как выяснилось, кровавую расправу 22-летний парень устроил в помещении кафе в одном из поселков Владимирецкого района, в половине девятого вечера. Внутрь заходить не стал - стрелял в окно. Все восемь пострадавших в возрасте от 17 до 25 лет, которые как раз отдыхали в помещении заведения.

Сотрудники милиции по горячим следам задержали стрелка. Сейчас он находится в изоляторе временного содержания Кузнецовского горотдела.

Оружие, из которого стрелял подозреваемый - незарегистрированное гладкоствольное ружье - изъято и направлено на исследование в Научно-исследовательский экспертно-криминалистический центр при УМВД.

Фото: micto.cz

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