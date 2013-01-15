На Тернопольщине горел автосалон

В поселке Великая Березовица Тернопольской области утром 14 января возник пожар в автосалоне "Skoda",

Сообщение о происшествии поступило на пункт связи оперативно диспетчерской службы Территориального управления МЧС в 09:02.

По данным спасателей, пожар возник в чердачном помещении автосалона. Усилиями пожарных пожар был ликвидирован не дав огню распространиться по всему зданию.

Во время тушения спасены здание автосалона и проведена эвакуация сотрудников.

В результате пожара огнем уничтожено деревянное перекрытие на площади 10 кв. м и повреждены электропроводка, перекрытия и покрытия на площади 20 кв. г. Причина возникновения пожара и материальный ущерб устанавливаются.

Как ранее писал Главред, 5 января в Тернопольской области возник пожар в отделении переливания крови на территории центральной районной клинической больницы.

Во время тушения пожара из задымленных помещений спасателями были эвакуированы пять человек медперсонала. Спасено здание и имущество на сумму около 100 тысяч гривен.

Огнем было частично уничтожено перекрытие и кровля здания на площади 10 кв. м.

фото: mns.gov.ua

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