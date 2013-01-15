Подробности стрельбы на Ровенщине: раненые глушили боль алкоголем

История с расстрелом 8 человек в баре на Ровенщине стала обрастать подробностями. Оказалось, что пострадавшие знали стрелка, по после расстрела им пришлось заглушать боль алкоголем.

Об этом со ссылкой на Владимирецкую райбольницу сообщает ровенский портал ОГО.

Все восьми пострадавших от стрельбы в баре были доставлены в райбольницу на автомобиле "скорой" помощи. Все пострадавшие, молодые люди 1987-1995 годов рождения, не получили серьезных ранений и находились в состоянии алкогольного опьянения.

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"Сейчас раненым оказывается вся необходимая медицинская помощь. Медикаментов хватает. К счастью, никто из пострадавших не получил серьезных ранений. Выстрелы были осуществлены мелкой охотничьей дробью. Ранения у пострадавших поверхностные, жизненно важные органы или важные кровеносные сосуды или нервные окончания не задеты. Ранения получили в основном в ягодицы и ноги. Поэтому вскоре всех раненых, скорее всего, выпишут из больницы. Некоторые уже сейчас просится домой", - рассказал главврач Александр Волочнюк.

Он добавил, что все молодые люди на момент происшествия находились в состоянии алкогольного опьянения и даже после получения ранений употребляли алкоголь. "Скорая" увезла пострадавших прямо из бара, где те продолжали принимать алкогольные напитки уже после получения ранений, так сказать, "заглушали" боль алкоголем. Психический стресс или шок они также не получили благодаря алкоголю, - сообщил Волочнюк.

Врач добавил, что все раненые знают стрелка, но отрицают, что у них с ним был какой-то конфликт.

Ранее "Главред" сообщал,что 22-летний парень из охотничьего ружья расстрелял людей в одном из баров поселка Белый Владимерецкого района на Ровенщине. Парню могут назначить психиатрическую экспертизу.

фото: nr2.ru

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