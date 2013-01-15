За две недели в Украине в пожарах и ДТП погибли 300 человек

С начала года 2013 года в Украине в результате пожаров погибло 178 человек, в результате ДТП – 124 человека.

Эта информация содержится в справочных данных о количестве ЧП Госслужбы по чрезвычайным ситуациям.

В частности, сообщается, что с начала года произошло 1828 пожаров, в течение последних суток – 125, в т.ч. в жилищном секторе, соответственно – 1290 (95), в производственной сфере – 56 (4), на транспорте – 92 (3), другие – 390 (23), во время которых погибли 178 (11) человек, пострадали – 84 (8), спасены – 118 (16).

В то же время с начала года произошло 820 дорожно-транспортных происшествий, за сутки – 55, в которых погибло 124 (5) человека и пострадал 1071 (64) человек.

Ранее "Главред" сообщал, что 13 января, в Полтавской области утром на 42-м километре автодороги Малая Рублевка - Полтава произошло ДТП, в котором погибли три человека, а еще был тяжело травмирован.

фото: gaipolt.gov.ua

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