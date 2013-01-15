Подробности стрельбы на Ровенщине: егерь не помнит, как расстрелял молодежь

Егерь Алексей Зима, который в кафе села Белое на Ровенщине расстрелял 8 человек в кафе, открыл огонь по недоразумению и не помнит, что совершил преступление.

Один из пострадавших рассказал, что егерь вместе с другими ребятами в возрасте от 17 до 22 лет в кафе праздновали праздник Василия, передает ТСН.

По его словам, несколько парней вышли из кафе покурить, среди которых были и друзья егеря. Один из них поскользнулся и упал. Ребята решили помочь ему встать. А вот "стрелку" показалось, что они его другу не помогают, а бьют. Поэтому он схватил ружье и выстрелил в них, задев трех.

В егеря была при себе однозарядная ружье, стреляющее дробью. Одного выстрела ему показалось мало, поэтому он перезарядил его и выстрелил в дверь, ранив двух девушек. Выстрел после третьей перезарядки он сделал в окно кафе - зацепило трех парней.

По версии лесного хозяйства, где работает Зима, он в тот вечер поехал искать браконьеров, а в кафе села Белое зашел перекусить.

В МВД сообщили, что человек, который устроил стрельбу в кафе на Ровенщине, не помнит, что совершил преступление.

"Сейчас с мужем общаются следователи. Он говорит, что не помнит, что совершил преступление. Вероятно, подозреваемый находился в состоянии алкогольного опьянения. Об этом сообщили свидетели. Сейчас идет экспертиза, которая должна дать точное определение состояния человека", - сообщили УНН в МВД.

Напомним, 6 пострадавших находятся в больнице, их состояние медики оценивают как удовлетворительное. В основном в них ранения рук и ног. По словам врачей, их спас зимнюю одежду - иначе ранения были бы значительно серьезнее. Также им повезло, что Зима стрелял по ногам. Двое пострадавших уже отпустили домой.

Ранее "Главред" сообщал,что 22-летний парень из охотничьего ружья расстрелял людей в одном из баров поселка Белый Владимерецкого района на Ровенщине. Парню могут назначить психиатрическую экспертизу.

Фото: micto.cz

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