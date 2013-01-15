В Мексике ищут жену убитого украинского туриста – МИД

В Мексике, местная полиция проводит идентификацию тела, найденного 7 января в штате Юкатан в автомобиле, арендованном гражданином Украины Александром Батичко и ведут поик его жены.

Об этом заявил Департамент информационной политики Министерства иностранных дел Украины, сообщает УНИАН.

В то же время, идут поиски жены Батичко – Марины Бураковой, которая находилась вместе с ним в Мексике.

Посольство поддерживает связь с родственниками Бураковой и Батичко, оказывается активное содействие мексиканской стороне в проведении расследования указанного дела.

Дело находится на особом контроле Департамента консульской службы МИД Украины и Посольства Украины в Мексиканских Соединенных Штатах.

Как ранее писал Главред, украинский турист был найден мертвым в штате Юкатан на юго-востоке Мексики. По данным правоохранительных органов, его могли убить из-за крупной суммы наличности. По информации прокуратуры Юкатана, тело 25-летнего Александра Батичко со следами насилия было обнаружено в арендованной им машине на одной из дорог Юкатана. Полиции удалось выяснить, что молодой человек взял автомобиль напрокат в конце декабря, чтобы проехаться по ряду археологических зон полуострова Юкатан. За аренду он расплатился наличностью, а в его сумке служащие фирмы видели крупную сумму денег.

Батичко приехал в Мексику на отдых и остановился в Плайя-дель-Кармен в соседнем с Юкатаном штате Кинтана-Роо, где и арендовал машину.

Полиция выясняет обстоятельства гибели гражданина Украины. Одна из основных версий – нападение с целью ограбления, поскольку крупная сумма денег убитого исчезла.

фото: EPA/UPG

Новости по теме:

В Мексике ограблен и убит украинский турист

Под Москвой полицейские забили до смерти украинца

В мексиканском городе уволились все полицейские