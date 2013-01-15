В центре Львова загорелась маршрутка с пассажирами

Во Львове на проспекте Черновола вблизи ночного клуба "Миллениум" загорелся маршрутный автобус № 50 с пассажирами.

Инцидент произошел около 16.20, сообщает ZAXID.NET.

Возгорание произошло в двигателе автомобиля во время движения. Водитель остановил маршрутку, эвакуировав оттуда пассажиров.

На место оперативно прибыла электролаборатория и пожарная бригада. Огонь удалось погасить. Сюда также прибыли сотрудники ГАИ и милиция. Движение на проспекте Чорновола перекрыли, вследствие чего образовался затор.

Напомним, ранее в Одессе на прямо во время движения загорелась маршрутка. Пассажиры маршрутки выбивали окна, чтобы выбраться из горящего автобуса. Очевидцы происшествия сообщают, что инцидент произошел в районе рынка "Меркурий" на Днепропетровской дороге.

Фото: zaxid.net

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