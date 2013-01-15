В Москве бродячие собаки растерзали мужчину

На востоке Москвы стая бродячих собак напала на молодого мужчину, который умер от ран, сообщает "Интерфакс" со ссылкой на источник в правоохранительных органах.

"В понедельник около 07:30 у железнодорожного моста во Втором Иртышском проезде было обнаружено тело 28-летнего жителя подмосковного поселка Развилки с множественными укушенными ранами конечностей, лица и шеи", - сказал собеседник агентства.

Эксперты установили, что мужчина был покусан, а затем скончался от массивной кровопотери и переохлаждения. "По предварительным данным, стая бродячих собак около 3 часов ночи напала на прохожего и загрызла его", - сказал источник. По факту смерти проводится доследственная проверка.

Напомним, весной 2012 года мэр Николаева Владимир Чайка призвал к радикальному решению проблемы бездомных собак и кошек – убийству бродячих животных.

Фото tsn.ua

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