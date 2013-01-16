В Одессе в жилом доме сгорели 3 человека

В Одессе ночью, 16 января, в частном жилом доме в одной из комнат возник пожар, в результате чего от отравления продуктами горения погибли 3 человека.

Как сообщает пресс-служба МЧС, люди находились в соседней комнате.

В 4.50 пожарно-спасательными подразделениями пожар ликвидирован.

Причина пожара устанавливается.

Напомним, по данным Госслужбы по чрезвычайным ситуациям с начала 2013 года в Украине в результате пожаров погибло 178 человек, в результате ДТП – 124 человека.

фото: 0624.com.ua

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