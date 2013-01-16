Жуткое убийство в Керчи: молодая женщина убила двоих своих детей и мать

Сегодня утром, 16 января, в дежурную часть милиции города Керчь пришло сообщение о том, что молодая женщина убила двух своих детей 2-х и 6-и лет, а также свою мать.

Происшествие случилось на шестом этаже дома №33 по улице Ульяновых, сообщает "kerch.fm".

По информации источника издания, который находился на месте преступления, жертвы погибли от ножевых ранений. Точное время преступления уточняется. Мать-убийца была задержана. По словам соседей, женщина работала в онкологии, в Аршинцево.

На Донбассе проводнице, убившей 5-летнюю приемную дочь, дали 9 лет

На месте происшествия присутствует все руководство органов внутренних дел Керчи. Информация о преступлении занесена в Единый реестр досудебных расследований.

Напомним, в Макеевке Донецкой области, мать убила 5-летнюю приемную дочь, а также избивала младшую двухлетнюю малышку.



Проводница получила 9 лет тюрьмы за истязания приемной дочери, которые привели к смерти ребенка.

фото: kerch.fm

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