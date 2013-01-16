Жуткое убийство в Керчи: молодая женщина убила двоих своих детей и мать

Происшествие случилось на шестом этаже дома №33 по улице Ульяновых, сообщает "kerch.fm".
По информации источника издания, который находился на месте преступления, жертвы погибли от ножевых ранений. Точное время преступления уточняется. Мать-убийца была задержана. По словам соседей, женщина работала в онкологии, в Аршинцево.
На Донбассе проводнице, убившей 5-летнюю приемную дочь, дали 9 лет
На месте происшествия присутствует все руководство органов внутренних дел Керчи. Информация о преступлении занесена в Единый реестр досудебных расследований.
Напомним, в Макеевке Донецкой области, мать убила 5-летнюю приемную дочь, а также избивала младшую двухлетнюю малышку.
Проводница получила 9 лет тюрьмы за истязания приемной дочери, которые привели к смерти ребенка.
фото: kerch.fm
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