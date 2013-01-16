На Закарпатье пограничник выстрелил себе в висок во время несения службы

В Закарпатской области во время несения службы пограничник-контрактник выстрелил себе в голову.

Об этом сообщил пресс-секретарь прокурора Западного региона Украины по надзору за соблюдением законов в военной сфере Николай Гуцуляк, передает УНИАН.

По его словам, предварительно установлено, что 15 января около 14.30 во время несения службы в составе мобильной пограничной заставы на контрольном пункте "Перечин" (Закарпатская область) солдат контрактной службы Чопского пограничного отряда выстрелил себе в правый висок.

Солдата-контрактника обнаружили сослуживцы и доставили в Перечинскую районную больницу в тяжелом состоянии.

Выстрел, по данным пресс-секретаря, осуществлен в служебном помещении из спецустройства для стрельбы резиновыми пулями "Форт".

Обстоятельства происшествия устанавливаются.

Гуцуляк также сообщил, что военная прокуратура Западного региона осуществляет уголовное производство по факту травмирования пограничника. Проводится досудебное расследование по факту.

Как ранее писал Главред, 27 декабря в городе Енакиево Донецкой области нашли повешенным 21-летнего следователя милиции. Оперативная группа, прибывшая на место происшествия, установила предварительную версию смерти – самоубийство.

Фото: noviniua.ru

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