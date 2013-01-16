За убийство детей и матери крымчанке грозит пожизненное заключение

В Керчи милиция задержала 34-летнюю местную жительницу, подозреваемую в убийстве двух собственных детей и матери. Ей грозит наказание в виде лишения свободы на срок от 10 до 15 лет или пожизненное заключение.

Как сообщили в Секторе связей с общественностью ГУМВД Украины в АРК, дети 2006 и 2010 года рождения, а также 60-летняя мать подозреваемой проживали вместе с ней в одном из многоквартирных домов в Керчи.

Предварительно установлено, что подозреваемая убила собственных детей и мать ножом. После содеянного женщина вымыла квартиру и, позвонив по телефону родному брату, сообщила о трагедии. Жена последнего, приехав к родственникам, сообщила о преступлении в милицию.

По данным прокуратуры АРК, процессуальное руководство расследованием осуществляет прокуратура Керчи.

По неофициальной информации, подозреваемая психически больна.

Открыто уголовное производство по ч. 2 ст. 115 Уголовного кодекса Украины (убийство). Работает следственно-оперативная группа. Проводятся все необходимые следственные действия.

Как сообщал ранее Главред, сегодня утром, 16 января, в дежурную часть милиции города Керчь сообщили о том, что молодая женщина зарезала двух своих детей 2-х и 6-и лет. Также она убила и свою мать.

фото: kerch.fm

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