На Житомирщине перевернулся автобус с белорусами: четверо ранены

На Житомирщине, 16 января, вблизи села Карвиновка Чудновского района в результате гололеда съехал с дороги и перевернулся микроавтобус.
Об этом сообщает пресс-служба Государственной службы по чрезвычайным ситуациям в Житомирской области.
"Микроавтобус Mercedes ставили на колеса спасатели. Четыре пассажира, граждане Белоруссии, получили легкие травмы и были доставлены каретой "скорой помощи" в Чудновскую центральную районную больницу", – говорится в сообщении.
В медицинском учреждении им оказали помощь, но от госпитализации пострадавшие отказались.
Также, 15 января, на Житомирщине не разминулись два грузовых автомобиля – автомобиль с хлебом и машина, перевозившая коров. В результате происшествия автомобиль, который вез хлеб в отдаленное село, съехал в кювет и застрял в снежном сугробе. Грузовик пришлось извлекать с помощью спецтехники МЧС.
Напомним, 13 января, в Полтавской области утром на 42-м километре автодороги Малая Рублевка - Полтава произошло ДТП, в котором погибли три человека, а еще был тяжело травмирован.
фото: zhytomyr.mns.gov.ua
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