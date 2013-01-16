Соседи рассказали подробности самоубийства девушки в центре Киева

История с самоубийством 19-летней девушки, которая приехала в Киев на свидание с возлюбленным-иностранцем и через три дня пустила пулю в голову, стала обрастать подробностями. Оказалось, что в ту роковую ночь соседи слышали ее крики.

Соседи рассказали, что девушка вернулась домой сама в два часа ночи. Звука выстрела из квартиры они не слышали, сообщает ТСН.

Человек, живущий в этом доме, рассказал, что как будто бы слышал ночью, как кричала девушка, но подумал, что это ему приснилось.

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Тело девушки в 5 утра обнаружили знакомые. В милиции заявляют о возможном самоубийстве. Выстрел пришелся в висок с правой стороны, сообщили в милиции.

Сейчас правоохранители выясняют, откуда 19-летняя девушка из провинции взяла пистолет и за какие деньги сняла элитную, двухэтажную квартиру в квартале от Майдана Независимости.

Ранее "Главред" сообщал, что девушка, застрелившаяся 16 января в центре Киева, предупредила подруг о своем самоубийстве.

фото, видео: tsn.ua

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