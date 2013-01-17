На Тернопольщине школьница повесилась из-за несчастной любви

В селе Голошинцы Подволочискго района Тернопольcкой области в хозяйственной постройке нашли повешенной ученицу 9-го класса местной школы.

Милицейской проверкой установлено, что причиной самоубийства девушки стала неразделенная любовь, сообщает ТСН.

"По данным следствия девочка жила в хорошей семье, в школе дела у нее шли нормально. В связи с этим главной версией самоубийства и начали рассматривать неразделенную любовь", – сообщили правоохранители.

"Мы проводим немало профилактических бесед, чтобы убедить подростков в том, что несчастная любовь – не повод себя убивать. У них же жизнь только начинается", – прокомментировали события в милиция.

Как ранее писал Главред, 16 января в центре Киева застрелилась 19-летняя жительницы Запорожья, которая приехала в столицу на свидание с иностранцем.

Девушка, познакомившись с иностранцем, договорилась о свидании с ним в центре Киева. Но, как стало известно, ее возлюбленный на свидание не явился. Правоохранители рассматривают эту версию как одну из причин суицида. Кроме того, правоохранители установили, что девушка неоднократно писала на своих страницах в соцсетях о своем негативном отношении к мужскому полу.

фото: kri.su

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