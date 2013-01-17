На Донбассе собака отгрызла голову своему хозяину

В городе Белозерское Добропольского района Донецкой области собака отгрызла голову своему хозяину.

Информация о несчастном случае поступила в милицию от женщины, которая пришла навестить своего 67-летнего отца-инвалида, сообщили в Отделе связей с общественностью Главного управления МВД Украины в Донецкой области.

Со слов заявительницы, на веранде дома она обнаружила обезглавленный труп отца. Двери были закрыты, дочка потерпевшего открыла их собственным ключом и не успела переступить порог, как из дома выбежала собака. На место немедленно выехала следственно-оперативная группа.

Каких-либо других повреждений на теле потерпевшего зафиксировано не было. Голова хозяина дома с отсутствующей на ней кожным покровом правоохранители обнаружили в одной из комнат.

Все двери и окна в доме были без повреждений и закрыты, порядок в доме не нарушен, ничего не похищено, следов борьбы или присутствия посторонних не обнаружено.

Милиционеры установили, что пенсионер проживал один и злоупотреблял спиртными напитками, в последний раз соседи его видели за два дня до происшествия.

По словам первого заместителя начальника Добропольского горотдела милиции Александра Макеева, труп мужчины был направлен в Донецкое областное бюро СМЭ для проведения экспертизы с целью установления причины смерти.

Согласно результатам судебно-медицинской экспертизы стало известно, что смерть потерпевшего наступила от сдавливания органов шеи тупыми предметами с ограниченной травмирующей поверхностью, которыми могли быть челюсти собаки.

Собака обезврежена.

Напомним, раньше в Москве бродячие собаки растерзали мужчину. На востоке Москвы стая бродячих собак напала на молодого мужчину, который умер от ран.

Фото: doneck-mvs.gov.ua

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