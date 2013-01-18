Опубликовано фото ДТП на Прикарпатье, где погибли три человека

Госаавтоинспекция опубликовала фото ДТП, которое произошло в четверг, 17 января, в Ивано-Франковской области, жертвами которого стали три человека.

Напомним, трагедия случилась в 16.40 в с. Тисов Долинского района - произошло лобовое столкновение легкового и грузового автомобилей.

Как сообщает пресс-служба ГАИ, 26-летняя водитель автомобиля AUDI-80, не учла дорожные условия, не справилась с управлением и выехала на полосу встречного движения, где врезалась с груженный лесом КамАЗ-4310.

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В результате дорожно-транспортного происшествия в легковом автомобиле погибли 3 человека.

На месте происшествия работала оперативная группа Территориального управления МЧС в Ивано-Франковской области.

Ранее "Главред" сообщал, что в воскресенье, 13 января, в Полтавской области на 42-м километре автодороги Малая Рублевка - Полтава произошло ДТП. Легковушка Chevrolet Epica врезалась в автобус - погибли три человека, а еще был тяжело травмирован.

фото: sai.gov.ua

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