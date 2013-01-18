Число жертв ДТП на Львовщине возросло до пяти

Возросло количество жертв ДТП в Бродовском районе Львовской области, где столкнулись рейсовый автобус и грузовик.

Об этом со ссылкой на начальник ОСО ГУ МВД во Львовской области Светлану Добровольскую сообщает УНИАН.

"На месте ДТП погибли четверо людей. Уже в больнице умерла еще одна женщина-пассажир автобуса. Общее число жертв составляет пять человек – водитель пассажирского автобуса и четыре пассажира. В больнице находятся 22 пассажира автобуса, 17 лиц госпитализировано, среди них 5 несовершеннолетних", - проинформировала она.

Напомним, трагедия произошла 18 января около 11.20, на объездной дороге города Броды, когда пассажирский рейсовый автобус, который следовал по маршруту Тернополь - Червоноград, совершил столкновение с грузовиком "Рено".

В результате ДТП, по предварительным данным, погибли четыре человека.

Ранее "Главред" сообщал, что 21 октября в с. Загорцы Бродовского района Львовской области произошло ДТП, когда столкнулись автомобили Hyundai Sonata и Range Rover и погибли четыре человека.

фото, видео: youtube.com

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