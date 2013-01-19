Новые подробности аварии на Львовщине: водитель не знал дороги

Стали известны новые подробности ДТП на трассе Киев-Чоп во Львовской области. По словам пострадавших, водитель, вероятно, впервые ехал этим маршрутом, потому что все время спрашивал дорогу у пассажиров, сообщает ТСН.
Сотрудники ГАИ констатируют, что дорога была сухой, а перекресток оборудован соответствующими знаками. Почему водитель автобуса не пропустил фуру - загадка.
"Автобус выезжал со второстепенной дороги. Он был обязан предоставить преимущество грузовому транспортному средству", - подчеркнул и.о. руководителя отдела управления ГАИ во Львовской области Юрий Клонцак.
Перевозчика, которому принадлежит автобус, уже проверяет транспорта инспекция. Но для ГАИ уже очевидны нарушения: автобус был рассчитан на 22 пассажира, тогда как в салоне находилось значительно больше людей.
Еще один вопрос, который предстоит выяснить после трагедии: как перевозчик получил разрешение возить людей на такое расстояние маленькими ПАЗиками, а не полноценными автобусами для междугородных перевозок.
Напомним, вследствие жуткого ДТП в Бродах погибли 5 человек и еще 23 госпитализированы. Утром на трассе Киев - Чоп автобус ПАЗ, выезжая на дорогу, не предоставил преимущества в движении грузовику, который на скорости буквально смял транспортное средство с десятками пассажиров.
В автобусе, рейсом из Тернополя в Червоноград, находились 37 пассажиров. Большая часть людей пострадали.
"Больные доставлялись как машиной скорой помощи, так и попутным транспортом. Всего в настоящее время поступило 23 больных", - рассказал главный врач Бродовской ЦРБ Иван Бец.
По словам медиков, среди пострадавших много студентов и 5 маленьких детей. Один мальчик в тяжелом состоянии.
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