Трагедия на Житомирщине: четверо детей заживо сгорели в пожаре

Сегодня, на Крещение, 19 января, в 11:02 на Житомирщине в с. Красноселка Овручского района возник пожар в частном одноэтажном жилом доме.

Об этом сообщили в пресс-службе ГСЧС.

Пожар уже был локализован в 11:57 подразделением пожарно-спасательной службы г. Овруч.

На месте пожара обнаружены тела 4 мальчиков 2006 г.р., 2007 г.р., 2009 г.р., 2010 г.р.

Огнем уничтожена жилая комната, крыша над комнатой, повреждена веранда.

Причина и обстоятельства возникновения пожара выясняются. На месте происшествия работает оперативная группа ТУ МЧС в Житомирской области.

Напомним, 16 января, в Одессе в частном жилом доме в одной из комнат возник пожар, в результате чего от отравления продуктами горения погибли 3 человека.

фото: 0624.com.ua

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