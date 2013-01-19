В Венгрии в ДТП пострадали четверо украинцев

В Венгрии четверо украинцев получили травмы в результате ДТП на автомагистрали М7.

Микроавтобус наехал на разделительное защитное ограждение трассы, сообщает венгерское информационное агентство HavariaPress, пишет Тиждень.

"Четверо пассажиров получили травмы в субботу, 19 января, перед обедом в результате столкновения украинского микроавтобуса с защитным ограждением на скоростной автомагистрали М7 в области Шомодь", - говорится в сообщении, передает "Тиждень.ua".

Микроавтобус двигался в направлении украинской границы.

Причины аварии пока неизвестны, полиция изучает обстоятельства происшествия.

Напомним, сегодня, 19 января, 20 российских туристов пострадали в результате ДТП на востоке Франции. Автобус, перевозивший россиян, перевернулся.



Три человека получили травмы спины, остальные отделались легкими повреждениями. О госпитализации туристов не сообщалось.



По предварительным данным, причиной ДТП стал гололед, из-за которого водитель автобуса не справился с управлением.

Фото: blog.auto.meta.ua

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