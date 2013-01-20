В Крыму туристы провалились в пещеру, есть жертвы

Вечером 19 января трое туристов в Крыму провалились в пещеру Монастырь Чок – Рак (плато Караби–Яйла).

При проведении поисково-спасательных работ было установлено, что в результате чрезвычайного происшествия пострадали два человека и один человек погиб.

На базе службы гражданской защиты в Белогорском районе ГТУ МЧС в АР Крым был создан штаб по ликвидации последствий события. В 06:00 20 января проведены спасательные мероприятия по подъему и транспортировке в Белогорской районной больницы двух пострадавших.

В 08:20 20 января поисково - спасательные работы завершены.

С помощью спасательного оборудования был организован подъем пострадавших из пещеры на поверхность.

По данным спасательных служб в АР Крым, к поисково - спасательным работам были привлечены 3 единицы техники и 15 человек из Контрольно-спасательной службы Крыма, 3 единицы техники и 7 человек из ГТУ МЧС в АР Крым, а также скорая помощь и милиция.

Справка: Караби-Яйла – самую большое плато с пещерами в Крыму, его площадь составляет 113 кв.км. на высоте 800-1100 метров над уровнем моря.Все это пространство покрыто различными формами карстового образования: воронками, пещерами, колодцами, гребнями из серовато-белого известняка, напоминающих бушующее море. Караби-Яйла – страна камня. Здесь спелеологами открыто около 235 пещер и шахт. Среди них самая глубокая в Крыму и на Украине шахта Солдатская (517 м). Многие пещеры труднодоступны.

фото: adrescrimea.com

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