Новая стрельба в США: неизвестный ранил человека и скрылся

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Неизвестный 19 января открыл стрельбу во время парада в память борца за права афроамериканцев Мартина Лютера Кинга в американском штате Миссисипи, ранив одного человека.

Инцидент произошел после полудня в столице штата городе Джексоне во время шествия. Стрельба послышалась в секторе, отведенном для зрителей. Злоумышленнику удалось затеряться в толпе и скрыться, сообщает РИА Новости.

Огнестрельное ранение в грудную клетку получил 23-летний молодой человек. В настоящее время состояние пострадавшего оценивается как стабильное.

Полиция ведет поиски злоумышленника.

Напомним, известный борец с дискриминацией и расизмом, лауреат Нобелевской премии мира Мартин Лютер Кинг родился 15 января 1929 года. Он был убит в 1968 году, а в 2004 году ему посмертно присуждена Золотая медаль конгресса США. Парад в его память организуется властями Джексона в ближайший после дня рождения выходной день.

Как ранее писал Главред, 10 января стрельба произошла в школе города Тафт в американском штате Калифорния, которую устроил ученик. Учителю удалось вывести учеников из класса, после чего вместе с еще одним сотрудником школы он убедил стрелка успокоиться и бросить оружие.

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