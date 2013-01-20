Названа причина аварии на шахте "Комсомолец Донбасса"

Причиной аварии на шахте "Комсомолец Донбасса", принадлежащей ПАО "Донбасская топливно-энергетическая компания" (Кировское Донецкой области) стало нарушение технологии ведения прогноза выбросоопасности угольных пластов.

Об этом со ссылкой на пресс-службу ПРУП Украины сообщает УНИАН.

Комиссия по расследованию сделала выводы обстоятельств и причин аварии, которая произошла 3 января 2013 года на ПАО "ДТЭК Шахта Комсомолец Донбасса".

Экспертная комиссия квалифицировала аварию как внезапный выброс угля и газа интенсивностью около 540 тонн угля, при этом выделилос ь более 11 тыс. кубических метров метана.

"Возникновению выброса способствовало нарушение технологии ведения прогноза выбросоопасности угольных пластов по параметрам акустического сигнала, в результате чего не была спрогнозирована небезопасная по выбросу зона, - говорится в выводах комиссии. - Также его возникновению способствовала неправильная классификация загазованности выработки во вторую смену 30 декабря 2012 года, в результате чего не был выполнен своевременный переход на проведение выработки буровзрывным способом в режиме сотрясательного взрывания".

Причиной внезапного выброса угля и газа, по выводам комиссии, стало "влияние исполнительного органа комбайна на углепородный массив в зоне геологического нарушения, активного по газодинамическим явлениям".

Ранее "Главред" сообщал, что на шахте "Комсомолец Донбасса" утром 3 января во время подготовительных работ конвейерного штрека лавы, возникло газодинамическое явление с отвалом породы без последующего горения.

В момент происшествия под землей работали 300 человек, из них на аварийном участке - 4 человека. Один горняк выбрался самостоятельно, тело одного шахтера было сразу найдено спасателями. Тела двух других горняков были найдены вечером 5 января.

фото: kirovskoe.dn.ua

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