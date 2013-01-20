В Одессе выбросился из окна 80-летний профессор

В субботу, 19 января, около трех часов дня в Одессе произошла трагедия: с 4-этажа здания Одесского университета имени Мечникова, что на Французском бульваре, выпал из окна профессор, экс-заведующий кафедрой русского языка филологического факультета Дмитрий Ищенко.

Об этом со ссылкой на источник в вузе сообщает Vgorode.

По данным собеседника, профессор оставил предсмертную записку, пока что ее содержимое не разглашается.

В настоящее время также рассматривается версия о несчастном случае. Якобы профессор открыл окно, чтобы подышать воздухом и выпал.

Однако студенты и близкие погибшего больше склоняются к тому, что Дмитрий Ищенко покончил с собой из-за проблем с недвижимостью.

"Как страшно прожить жизнь, столько сделать для университета, иметь такие энциклопедические знания и не заслужить нормальную, полноценную жизнь в квартире, а не в комнатушке общежития. Как страшно, что такие люди, как он, прожив 80 лет, не видят выхода из положения, кроме как выброситься из окна. Пусть стыдно будет всем, кто мог помочь решить его проблемы, но не сделал этого. Он, бедненький, работая днями и ночами в этом университете, так и не дал достойной жизни своей семье.

Сколько строится этих многоэтажек, да неужели нельзя было за столько лет собрать эти деньги для него и обеспечить ему достойную старость", - написала в соцсетях студентка вуза Анастасия.

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фото: onu.edu.ua

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