Девушку-самоубийцу из Запорожья похоронили в подвенечном платье

В Запорожье похоронили 19-летнюю Катю Окорокову, которую 16 января нашли застрелившейся в Киеве в одной из элитных съемных квартир. Церемония прощания прошла под звуки скрипки, а сама девушка была одета в белое подвенечное платье, сообщает "Сегодня".

Издание напомнило, что тело девушки, уехавшей из родного города в столицу учиться на парикмахера, обнаружили в 5 утра в доме на ул. Городецкого, 4. Рядом с ним лежал пистолет с глушителем, и вызвавшие милицию подруги сказали, что исчезли Катины телефон и ноутбук. По основной версии следствия — Катя покончила с собой, но ее родня не верит в странное самоубийство.

Прощаться с запорожанкой к дому на ул. Орджоникидзе, 30 пришли около сотни друзей, соседей и знакомых, из близких родственников — мама, отчим, бабушка и тетя. Из морга тело девушки привезли в белом гробу, а сама она была одета в белое подвенечное платье. Несмотря на то, что Катя погибла от выстрела в висок, крышкой гроб не накрыли, правда, лицо прикрыли фатой.

"Это она так распорядилась, — шептались соседки. — Позвонила перед смертью подруге и прокричала, что уходит из жизни! Сказала, как ее хоронить, и просила, чтобы играла скрипка, после чего отключила телефон. А за несколько дней до этого перевела матери денег. Наверное, на похороны они и предназначались. Один гроб 5000 грн стоит!". У подъезда дома дежурила скорая — вначале плохо стало матери, а затем в обморок упала одна из девушек.

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Ровно в 10:00 скрипач начал играть мелодии Шуберта, романс Свиридова, "My way", "Ave Maria", "Гори, гори, моя звезда", мелодию из "Крестного отца". После девушку отпевал батюшка, показав тем самым, что в церкви не верят в ее самоубийство.

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В толпе гостей все время шептались, что не верят, что Катя могла купить пистолет с глушителем и выстрелить в себя. "Катенька всегда была очень дружна с родителями, с бабушкой и дедом. Она в Киеве училась и работала парикмахером, так что приезжать ей удавалось раз в три месяца. Она тогда ходила в гости ко всем родственникам. С детства она хотела быть классным парикмахером, так что, как только научилась стричь, прически начала делать всем — и родным, и друзьям. Даже меня несколько раз красила, стригла и всегда советовала, какую прическу сделать лучше", — вспоминает Татьяна Федоровна, дружившая с Катиной бабушкой.

Ранее "Главред" сообщал, что в ночь гибели девушки соседи слышали крики Кати. Соседи рассказали, что девушка вернулась домой сама в два часа ночи. Однако звука выстрела из квартиры они не слышали.

фото: segodnya.ua

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