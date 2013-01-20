Стало известно содержание предсмертной записки одесского профессора

История с гибелью 19 января в Одессе 80-летнего профессора Дмитрия Ищенко, который выбросился из окна 4 этажа здания университета им. Мечникова, стала обрастать подробностями. Оказалось, что перед гибелью профессор написал предсмертную записку, о содержании которой сообщает "Сегодня"

По словам источников издания в одесской горпрокуратуре, в тексте записки Ищенко написал лишь: "Прощайте, больше так жить не могу".

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Сын Сергея Бубки выпал из окна гостиницы в Париже

Студенты и сотрудники погибшего уверены, что профессор пошел на самоубийство из-за квартирной проблемы — вместе с семьей он жил в крошечной комнате общежития. В социальных сетях смерть преподавателя вызвала шквал домыслов — люди пишут, что Дмитрий Ищенко был доведен до отчаяния отсутствием перспективы получения жилплощади. По мнению коллег и студентов, покойный был одним из лучших преподавателей филфака Одесского университета и прекрасным специалистом в области исторической грамматики.

"Преподаватель выбросился с высоты 4-го этажа во второй половине дня. Его госпитализировали, однако врачи не смогли спасти жизнь — уже в больнице пожилой мужчина скончался. Перед самоубийством профессор оставил предсмертную записку. По факту происшествия возбуждено уголовное производство, следствием выясняются обстоятельства смерти преподавателя", — пояснила начальник пресс-службы горУВД Одессы Татьяна Хмельницкая.

При этом декан филфака Евгений Черноиваненко отказался ответить журналистам на вопрос о причинах самоубийства Дмитрия Ищенко. Не захотела говорить о самоубийстве преподавателя и пресс-секретарь университета Алла Гудзенко.

фото: onu.edu.ua

Новости по теме:

В Одессе выбросился из окна 80-летний профессор

Массовая драка в Одессе: из медуниверситета исключили араба и армянина

В Одессе джип таранил университет МВД (ФОТО)

Выпускники академии Кивалова в Одессе отравились икрой и шашлыками